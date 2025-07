Il padre di Cobolli | Persi la pazienza lo lasciai solo in Turchia a 16 anni Lì iniziò tutto

Il padre di Cobolli, allenatore e figura chiave, ricorda un momento cruciale nella vita del giovane talento: quando, a soli 16 anni, lo lasciò solo ad Antalya durante un torneo in Turchia. Un episodio che segnò il suo percorso, tra sfide e crescita personale. Ma cosa accadde davvero in quella notte decisiva? Continua a leggere per scoprire come quell’esperienza abbia forgiato il futuro campione.

Il padre e allenatore di Cobolli racconta un episodio cardine nella vita e nella carriera di Flavio: cosa accadde quando lo lasciò solo ad Antalya in Turchia durante un torneo a 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: padre - cobolli - turchia - anni

Cobolli: «Vado d’accordo con mio padre-coach perché parliamo poco di tennis» - Il tennista Flavio Cobolli, fresco vincitore dell'ATP 500 di Amburgo, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il padre di Cobolli: Persi la pazienza, lo lasciai solo in Turchia a 16 anni. Lì iniziò tutto; Stefano Cobolli, il papà coach di Flavio: «A 17 anni lo lasciai solo a un torneo in Turchia, finalmente capì e vinse»; Cobolli, il papà: “Flavio sa stupire, è iniziato tutto con una lite a 16 anni”.

Il padre di Cobolli: “Persi la pazienza, lo lasciai solo in Turchia a 16 anni”. Lì iniziò tutto - Il padre e allenatore di Cobolli racconta un episodio cardine nella vita e nella carriera di Flavio: cosa accadde quando lo lasciò solo ad Antalya in Turchia durante un torneo a 16 anni. Secondo fanpage.it

Stefano Cobolli, il papà coach di Flavio: «A 17 anni lo lasciai solo a un torneo in Turchia, finalmente capì e vinse» - «Eravamo ad Antalya, in Turchia, dove ogni settimana si gioca un future, un piccolo torneo. Lo riporta corriere.it