Pogacar a quota 100 per battere i tenori

a questa straordinaria carriera un tocco di magia in più, Pogacar dimostra che la grandezza si misura anche in passioni e sogni condivisi. La sua ambizione di superare i 100 successi diventa così il simbolo di una fame inesauribile di vittoria e crescita. Restate con noi per scoprire come questa stella slovena continuerà a brillare nel panorama ciclistico mondiale.

Cento di questi Pogacar: a 26 anni, il marziano sloveno tocca la cifra tonda di successi in carriera. Al Tour, in maglia iridata, con il più regale degli ordini d’arrivo: un campione sa sempre scegliere i suoi momenti speciali. Siccome le vittorie non si contano e basta, ma vanno pesate, nella sua contabilità Tadej ha già infilato nove classiche, tre giri di Francia e uno d’Italia, un mondiale, per restare ai traguardi più eccellenti: per dare la misura del fuoriclasse, basterebbe questo. Non c’è misura in questo Tour: anche a Rouen, la quarta tappa è puro spettacolo, a conferma che non bastano gli spartiti giusti, ma servono anche gli interpreti più bravi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar a quota 100 per battere i tenori

In questa notizia si parla di: pogacar - quota - battere - tenori

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar raggiunge quota 100! Van der Poel e Vingegaard sconfitti in volata - Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025, un evento che appassiona milioni di tifosi ogni giorno.

Pogacar a quota 100 per battere i tenori.

Pogacar a quota 100 per battere i tenori - Lo sloveno vince la volata su Van der Poel e Vingegaard, l’olandese resta in maglia gialla. Scrive sport.quotidiano.net

Pogacar: "Incredibile raggiungere quota 100 vittorie al Tour. E ora voglio la maglia gialla nella crono di Caen" - Pogacar è al settimo cielo per aver conquistato la sua 18esima vittoria al Tour. Segnala eurosport.it