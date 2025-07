Ucraina è scontro Trump-Putin Il capo del Pentagono non informò la Casa Bianca prima dell'ok stop armi a Kiev

Tensione crescente tra Stati Uniti e Russia nel cuore del conflitto ucraino, con Donald Trump che critica duramente Vladimir Putin e suggerisce un possibile aumento di aiuti militari a Kiev. Nel frattempo, emergono dettagli inquietanti sulla comunicazione interna degli USA, poiché il Pentagono avrebbe agito senza informare la Casa Bianca. Una situazione complessa che mette in discussione i confini della trasparenza e delle decisioni strategiche nelle crisi internazionali. Continua a leggere.

Donald Trump si è detto deluso da Vladimir Putin: "Dice un sacco di stronzate, sta uccidendo troppe persone in Ucraina". E fa intendere che gli USA invieranno altre armi a Kiev. Secondo la CNN, il capo del Pentagono Pete Hegseth non avrebbe informato la Casa Bianca prima di dare il via libera allo stop per la consegna di armi all'Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it