Kate Middleton il primo banchetto di Stato dopo la malattia | abito rosso e tiara di Lady Diana

Dopo il suo periodo di assenza, Kate Middleton è tornata sotto i riflettori con un’eleganza senza pari, sfoggiando un abito rosso firmato da una delle maison più prestigiose e la tiara di Lady Diana. La sua presenza al primo banchetto di Stato post-malattia ha riacceso l’attenzione sui dettagli di stile e raffinatezza che la contraddistinguono. Ma chi ha creato questa meraviglia sartoriale? Continua a leggere.

Era da prima della malattia che Kate Middleton non partecipava a un banchetto di Stato ma ieri sera le cose sono cambiate: ha partecipato alla serata di gala che si è tenuta a Windsor con Emmanuel e Brigitte Macron. Chi ha firmato l'abito rosso che ha sfoggiato?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

