Olimpiadi Milano-Cortina | altri 30 milioni di deficit e il trucco delle Paralimpiadi per avere più ricavi

Le Olimpiadi Milano-Cortina stanno attraversando momenti difficili, con un ulteriore deficit di 30 milioni di euro e un passivo patrimoniale di 150 milioni in soli quattro anni. La Fondazione, che organizza gli eventi, ha tentato di nascondere le criticitĂ sfruttando il trucco delle paralimpiadi per aumentare i ricavi a 249 milioni. Una strategia che solleva ancora piĂą dubbi sulla gestione e sulla trasparenza di un grande evento sportivo.

Fondazione Milano Cortina 2026, organizzatrice delle Olimpiadi invernali italiane, ha aspettato fino all’ultimo prima di approvare il bilancio 2024, da cui risulta un ulteriore aggravamento del passivo per 30 milioni di euro, con un deficit patrimoniale di 150 milioni di euro in quattro anni. L’ente voleva incamerare prima la copertura del governo, per sanare i debiti con un finanziamento pubblico di oltre 300 milioni di euro, attraverso la creazione della figura del commissario straordinario per le Paralimpiadi. Un drenaggio in piena regola di soldi che escono dal bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per finire ai Signori dei Giochi che hanno evidentemente mancato l’obiettivo del pareggio di bilancio sbandierato per anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina: altri 30 milioni di deficit e il trucco delle Paralimpiadi per avere piĂą ricavi

