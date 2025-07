Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 9 luglio

Le stelle di Branko ci guidano anche questa settimana con previsioni dettagliate e coinvolgenti. Ecco cosa riserva il cielo per mercoledì 9 luglio 2025, un giorno ricco di opportunità e sorprese per tutti i segni dello Zodiaco. Scopriamo insieme cosa dice l’astrologo più amato d’Italia per affrontare con serenità e fiducia questa giornata speciale, perché ogni momento può riservare una nuova possibilità.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 luglio 2025 Ariete Amore affascinante e molto passionale. Mercurio in Leone porta occasioni da valutare molto bene ma anche di concludere l'affare al più presto, particolarmente efficace durante i viaggi. In ogni caso è proprio negli spostamenti, come nei lavori manuali, che dovete stare attenti. Luna diventerà piena in Capricorno, oggi e domani sarà in guerra con i vostri due pianeti e con Giove. In mezzo alle difficoltà e incertezze si trova la possibilità di trovare un terreno nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it