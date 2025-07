Netanyahu a Trump | su ostaggi non mollo

In un incontro infuocato alla Casa Bianca, Netanyahu ha riaffermato con fermezza: "Non molleremo nemmeno un attimo sugli ostaggi". La sua determinazione si unisce all’ottimismo di nuove opportunità per ampliare gli 'Accordi di Abramo', puntando a una stabilizzazione duratura nella regione. La missione di Israele resta chiara: sicurezza e pace, senza compromessi. La strada verso una soluzione definitiva sembra più vicina, ma il cammino è ancora tutto da percorre.

7.47 Nel nuovo incontro con Trump alla Casa Bianca, Netanyahu ha ribadito gli obiettivi di Israele: "Rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti; eliminazione delle capacità militari e di governo di Hamas; garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia"."Non molleremo nemmeno un attimo su ostaggi". Netanyahu ha anche detto che si stanno aprendo opportunità per ampliare gli 'Accordi di Abramo', le intese bilaterali per normalizzare le relazioni fra Israele e i Paesi arabi. "Ci stiamo lavorando con Trump", lo cita Haaretz. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

