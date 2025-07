Tour de France 2025 tappa 5 | oggi c’è la cronometro Altimetria percorso favoriti e orari tv

Il Tour de France 2025 entra nel suo cuore decisivo con la tappa 5, uno spettacolare cronometro a Rouen che promette di cambiare la classifica. Con favoriti pronti a sfidarsi tra altimetrie impegnative e orari TV da segnare in agenda, questa frazione rappresenta un vero e proprio spartiacque. Preparatevi a vivere emozioni uniche, perché oggi si scrive una nuova pagina di questa leggenda sportiva.

Rouen, 9 luglio 2025 – Primo spartiacque del Tour de France 2025. La tappa 5 si gioca contro il tempo, una cronometro che potrebbe scavare oggi nuovi e importanti distacchi in classifica generale. Il timbro numero 100 per Tadej Pogacar nella quarta frazione è già in archivio. Lo sloveno si è imposto in volata ristretta a Rouen, battendo Van der Poel e Vingegaard, altro podio regale, in una tappa fantastica nel finale con il forcing dello sloveno che ha scremato il gruppo. Ben si sono comportanti anche Onley, Gregoire e Almeida, fondamentale il portoghese a supporto di Tadej, con Evenepoel settimo e staccato di 3" e Skjelmose nono a 7" a contenere i danni rimanendo agganciati al treno buono dei big.

