Mondiale per Club il Chelsea è la prima finalista | battuto il Fluminense in semifinale! Ecco com’è andata

Il Mondiale per Club 2025 si accende con un match emozionante al MetLife Stadium di New York: il Chelsea, sotto la guida di Enzo Maresca, conquista la prima finale battendo 2-0 il temibile Fluminense. I Blues dimostrano grande determinazione e talento, scrivendo una pagina importante nella storia del torneo. E ora, con questa vittoria, si aprono le porte a un’ultima sfida che promette spettacolo e passione.

la partita di stasera. Il Chelsea è la prima squadra a conquistare la finale del Mondiale per Club 2025. I Blues, allenati da Enzo Maresca, hanno battuto 2-0 il Fluminense nella semifinale disputata al MetLife Stadium di New York. Il Fluminense, che aveva eliminato l’ Inter agli ottavi di finale con un 2-0 e successivamente aveva avuto la meglio sull’Al Hilal di Simone Inzaghi nei quarti con una vittoria per 2-1, non è riuscito a fermare la corsa della squadra inglese. La vittoria del Chelsea è arrivata grazie a una prestazione stellare di Joao Pedro, autore di entrambe le reti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, il Chelsea è la prima finalista: battuto il Fluminense in semifinale! Ecco com’è andata

In questa notizia si parla di: club - chelsea - prima - battuto

Palmeiras vs Chelsea – Best Club World Cup gratuiti e siti di scommesse - Se il duello tra Palmeiras e Chelsea ti appassiona, non puoi perderti le migliori opportunità di scommessa gratuite e siti affidabili per vivere questa partita da protagonista.

Finisce qui il sogno. Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club. La squadra di Maresca ha battuto 2-0 la sorpresa Fluminense grazie a una doppietta di Joao Pedro. Un gol per tempo per l'ex di turno che decide la sfida al termine di una partita quasi Vai su Facebook

Mondiale per club, il Chelsea è la prima finalista: Fluminense battuto 2-0. Domani Psg-Real Madrid; Il Chelsea di Maresca batte il Fluminense ed è in finale al Mondiale per Club: Joao Pedro decisivo; Mondiale Club 2025: Chelsea in finale, Fluminense battuta 2-0.

Mondiale Club 2025: Chelsea in finale, Fluminense battuta 2-0 - Il Chelsea è la prima squadra finalista del Mondiale per club. Come scrive lapresse.it

Il Chelsea di Maresca batte il Fluminense ed è in finale al Mondiale per Club: Joao Pedro decisivo - 0 la sorpresa Fluminense grazie a una doppietta di Joao Pedro ... Si legge su fanpage.it