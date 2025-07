Sul terrazzo si scatena un incendio Famiglia con due figli piccoli sale sul tetto per sfuggire alle fiamme

Una notte di terrore a San Mauro Pascoli: un incendio improvviso in una palazzina di via Madre Teresa di Calcutta ha scatenato il panico tra i residenti. La famiglia Zaghini, con i loro due piccoli, ha trovato rifugio sul tetto, mentre vicini e soccorritori si sono mobilitati per mettere in salvo tutti. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prontezza e la solidarietĂ in situazioni di emergenza.

Grande paura a San Mauro Pascoli per un furioso incendio che si è sviluppato in una palazzina in via Madre Teresa di Calcutta. Alle 2.30 di ieri mattina martedì sul balcone dell’abitazione della famiglia Zaghini composta da quattro persone, mamma, babbo e due figli piccoli di 2 e 3 anni, è scoppiato un incendio. Del fatto si sono accorti alcuni vicini di casa che hanno tentato di spegnere le fiamme gettando acqua sul fuoco, mentre altri hanno allertato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto in brevissimo tempo. La famiglia Zaghini, il babbo e la mamma con i due bimbi piccolissimi, si sono messi in salvo per sfuggire alle fiamme e soprattutto per proteggere i bambini, salendo sopra il tetto del palazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sul terrazzo si scatena un incendio. Famiglia con due figli piccoli sale sul tetto per sfuggire alle fiamme

