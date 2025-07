carrarese un top player in mezzo ai pali le statistiche sono tutte dalla parte di bleve

La Carrarese si assicura un vero top player tra i pali, con statistiche che parlano chiaro: Bleve è una garanzia. Un acquisto strategico e di grande valore per la squadra, il cui successo si fonda sulla determinazione del portiere e sulla visione del presidente. La volontà di Bleve di restare a Carrara ha fatto la differenza, confermando come l’unione di intenti possa portare a colpi di grande impatto.

Un colpaccio. Non lo si può definire diversamente l’acquisto a titolo definitivo di Marco Bleve da parte della Carrarese. Si è trattato di un’operazione onerosa per la società marmifera ma che le assicura un giocatore di valore assoluto per la categoria in un ruolo cruciale. Nella conclusione della trattativa è stata determinante la volontà del portierone leccese, che ha voluto fortemente rimanere a Carrara, ma anche il sacrificio del presidente Manrico Gemignani che è andato a prendere un giocatore dalla Serie A. Il Lecce si è mantenuto una percentuale sulla futura rivendita ma il ventinovenne adesso sarà per i prossimi due anni a tutti gli effetti della Carrarese che ha anche un ulteriore opzione di un anno da far valere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net