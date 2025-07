Napoli tentativo per Lookman se dovesse arrivare Lucca Di Marzio

Il Napoli si trova a un bivio cruciale per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Se la scelta dovesse cadere su Lorenzo Lucca, il club potrebbe puntare su Ademola Lookman dell’Atalanta come alternativa d’esperienza e imprevedibilità. Una strategia che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questa potrebbe essere la mossa vincente.

Il Napoli è a un bivio per l’attaccante che affiancherà Romelu Lukaku nella prossima stagione. Se decidesse di risparmiare e andare su un profilo che costa meno, come Lorenzo Lucca dell’Udinese (rispetto a Darwin Nunez del Liverpool), gli azzurri potrebbero fare un tentativo sull’esterno per prendere Ademola Lookman dall’Atalanta. Il Napoli potrebbe optare per Lookman se dovesse arrivare Lucca. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Se il Napoli sceglierà Lucca come attaccante, versando una cifra decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per Nunez, potrebbe decidere di investire su Lookman e non su Ndoye per l’esterno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, tentativo per Lookman se dovesse arrivare Lucca (Di Marzio)

