Samsung pubblica il bollettino di luglio | le patch di sicurezza in arrivo a breve

Samsung annuncia ufficialmente il bollettino di luglio 2025, svelando le nuove patch di sicurezza in arrivo sui dispositivi Galaxy. Con un aggiornamento tempestivo e dettagliato, l’azienda dimostra il suo impegno nella tutela della privacy dei clienti e nel mantenimento delle prestazioni ottimali. Scopriamo insieme cosa riserva l’ultimo aggiornamento e come prepararsi all’installazione per continuare a godere di un’esperienza sicura e all’avanguardia.

Le patch di sicurezza di luglio 2025 per i dispositivi Galaxy sono in arrivo, Samsung pubblica il changelog ufficiale dell'aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung pubblica il bollettino di luglio: le patch di sicurezza in arrivo a breve

In questa notizia si parla di: samsung - pubblica - luglio - patch

Samsung accelera sulla sicurezza: aggiornamento critico di luglio e novità per One UI 8; Samsung One UI 8, arriva la Beta 3 sulla serie Galaxy S25: scopriamo le novità ; Samsung pubblica il bollettino con le novità dell’aggiornamento di marzo.

Samsung rilascia le patch di sicurezza Android di luglio 2024: le correzioni - Samsung ha iniziato da qualche giorno a rilasciare su vari dispositivi Galaxy le patch di sicurezza Android relative al mese di luglio 2024: ecco le correzioni apportate. Si legge su msn.com

Patch sicurezza di luglio: le novità di Samsung e i device interessati - TuttoAndroid - Le patch di sicurezza di luglio arriveranno anche su alcuni smartphone Samsung che ricevono un aggiornamento trimestrale, come il Galaxy A14 4G e l’Xcover Pro. Secondo tuttoandroid.net