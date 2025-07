Operaio cade dal cestello di una gru e muore | si chiamava Sergio Albanese aveva 66 anni

Un tragico incidente scuote la comunità di Colleferro: Sergio Albanese, 66 anni, ha perso la vita cadendo dal cestello di una gru. Per onorare la memoria di un uomo tanto stimato, si è proclamato il lutto cittadino, e le sirene hanno risuonato in suo ricordo. Un minuto di silenzio per riflettere sulla fragilità della vita e sulla sicurezza sul lavoro. Continua a leggere.

Colleferro. Si “sgancia” il cestello e l’operaio cade nel vuoto. È morto così Sergio Albanese, 66 anni, mentre ristrutturava una facciata - Una tragedia scuote Colleferro: durante i lavori di ristrutturazione, il cestello si è improvvisamente sganciato, causando la caduta fatale di Sergio Albanese, 66 anni.

