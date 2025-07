Comolli rilancia per Kolo Muani | pronta la nuova offerta per convincere il Psg

Comolli si prepara a rilanciare per Kolo Muani, con una strategia mirata a convincere il PSG. La nuova offerta juventina, basata su un prestito oneroso, mira a sedurre i parigini, con un riscat già programmato dopo un anno che diventi obbligo. Una mossa astuta che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato e riaccendere la sfida di questa sessione.

La nuova proposta bianconera punta su un prestito oneroso per cercare di ingolosire il club parigino, con un riscatto già fissato dopo un anno che da diritto diventi obbligo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comolli rilancia per Kolo Muani: pronta la nuova offerta per convincere il Psg

In questa notizia si parla di: comolli - rilancia - kolo - muani

? Sancho del Manchester United è stato oggetto di una lunga telefonata tra Comolli e i vertici dello United dopo il suo prestito al Chelsea (42 presenze, 5 goal e 10 assist). Prezzo da 25 milioni ma ingaggio importante. Sky Sport Uk conferma l'interesse ment Vai su Facebook

Comolli rilancia per Kolo Muani: pronta la nuova offerta per convincere il Psg; Bivio Juve: il Psg rallenta Kolo, Comolli insiste per Osimhen; Juventus, la rivoluzione di Comolli con Chiellini e Tudor: tra Kolo Muani e il nuovo ds, ecco il piano triennale di Elkann.

Kolo Muani Juventus: Comolli non molla nel dialogo con il Psg, i bianconeri hanno questa idea per trattenere l’attaccante a Torino. Ultimissime - Kolo Muani Juventus: dialogo sempre aperto con il Pdg, i bianconeri spingono per trattenere così l’attaccante a Torino. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Comolli tra Sancho e Kolo Muani: sprint decisivo | CM.IT - Grandi manovre alla Juventus, non basta Jonathan David in attacco: le prossime mosse del Dg bianconero Comolli ... calciomercato.it scrive