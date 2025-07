Aidem Coding e pensiero computazionale in classe attraverso esercizi laboratori e programmazione digitale Accreditato MIM – Ed 2025

Scopri come trasformare la tua aula in un laboratorio di innovazione con il corso online accredito MIM 8211 ed 2025. In soli 30 ore, potrai specializzarti nell'insegnamento del coding e del pensiero computazionale, utilizzando strumenti gratuiti e all’avanguardia come Scratch, Makey Makey e Arduino. Sviluppa competenze pratiche e pedagogiche per coinvolgere i tuoi studenti in percorsi stimolanti e formativi. Preparati a rivoluzionare l’apprendimento digitale in classe!

Corso online accreditato MIM (30 ore) rivolto ai docenti per specializzarsi nell’insegnamento in aula del coding e del pensiero computazionale attraverso percorsi laboratoriali e progetti pedagogici, utilizzando i piĂą conosciuti e aggiornati ambienti di programmazione gratuiti (Scratch, Makey Makey, Arduino, ecc.). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si è concluso venerdì 20 giugno 2025 il Progetto PON “ CODING OK”, un percorso pensato per avvicinare i bambini al pensiero computazionale in modo ludico e coinvolgente che ha coinvolto gli alunni della classe seconda primaria, coordinati dalla docente Vai su Facebook

Coding e pensiero computazionale: come applicarli in classe a scopo educativo e didattico - 107/15 e le recenti Indicazioni Nazionali (27/02/2018) impongono ai docenti di insegnare il coding e il pensiero computazionale in aula, partendo fin dalla scuola primaria. Da orizzontescuola.it

Cosa si può fare con il coding? Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la creazione di videogiochi - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - Esiste un modo per prendere dimestichezza con il pensiero computazionale e la programmazione che può fare appassionare anche i più piccoli: creare videogiochi con il coding. Riporta tecnicadellascuola.it