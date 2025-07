Serie B Nazionale Fabo arrivano i lunghi titolari Firmati Giombini e Chinellato

La Fabo si prepara a rinforzare ulteriormente il suo roster con due pilastri sotto canestro: Yannick Giombini e Riccardo Chinellato. Dopo aver consolidato il reparto esterni, ora la squadra rossoblù punta a rafforzare anche la zona pitturata, garantendo esperienza e talento in campo. L’arrivo di questi due lunghi rappresenta un passo deciso verso l’obiettivo stagionale: dominare in ogni area e portare a casa risultati prestigiosi.

Dopo aver rimpolpato a dovere, fra conferme e nuovi arrivi, il reparto esterni, la Fabo batte un colpo anche per quanto riguarda il parco lunghi. Anzi due. All'ufficialità dell'arrivo di Yannick Giombini, resa nota attraverso un comunicato pubblicato ieri mattina sui propri media dalla società rossoblù, si aggiunge infatti l'ingaggio chiuso in tutto i particolari di Riccardo Chinellato, ala classe 2000 reduce da una stagione più che positiva in Serie A2 con la maglia dell' Avellino Basket allenato da Alessandro Crotti (5.5 punti e 4 rimbalzi in 18 minuti di utilizzo medio a partita). L'ex Omegna è uno dei pupilli del tecnico di Crema, tanto che Crotti se lo sarebbe portato volentieri con sé nella nuova avventura sulla panchina della Givova Scafati: sembrava tutto fatto con il club campano, poi però il giocatore ha deciso di fare un passo indietro di fronte anche a una prospettiva di poco utilizzo in canotta scafatese e conseguentemente di sposare (con un contratto biennal) un progetto in grado di garantirgli un ruolo da protagonista, a costo di scendere di categoria.

