Per Bisseck clausola alla ‘spagnola’ ma l’Inter stila il prezzo vero – CdS

Nel mondo del calcio, le clausole rescissorie sono spesso il nodo da sciogliere tra club e giocatori. Per Yann Aurel Bisseck, l’Inter ha già stabilito un prezzo ufficiale, mentre per Dumfries e Thuram le cifre variano e complicano le trattative. Una vera "clausola mostro" che rende il mercato nerazzurro ancora più imprevedibile: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata strategia.

Anche su Yann Aurel Bisseck, così come per Denzel Dumfries, pende una clausola rescissoria stipulata alla firma sul contratto. Ma le cifre sono totalmente diverse. In realtà, l’Inter ha già fatto il prezzo. CLAUSOLA MONSTRE – Da il tempo delle mele a il tempo delle clausole è un attimo. In casa nerazzurra, oltre a quella ancora in vita su Denzel Dumfries e a quella scaduta ieri su Marcus Thuram, pende un’altra clausola: ovvero quella su Bisseck. Il difensore tedesco, ex Aarhus, ha una clausola rescissoria monstre da 120 milioni di euro, voluta dai suoi rappresentati al momento della firma con l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per Bisseck clausola alla ‘spagnola’, ma l’Inter stila il prezzo vero – CdS

Bisseck, spunta una clausola nel contratto: la cifra è folle - La stagione di Yann Bisseck si è conclusa tra luci e ombre, con le critiche che hanno messo in discussione il suo valore e, forse, il destino con l'Inter.

