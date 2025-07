Girogustando 2025 la quarta edizione a Seiano dal 14 al 16 luglio

Seiano si prepara a vivere un weekend di eccellenza dal 14 al 16 luglio, quando la quarta edizione di Girogustando 2025 trasformerà il suo charme in un palcoscenico di sapori autentici, arte e cultura. Tra profumi agrumati e l’ombra secolare de La Tuja Relais du Parc, questa manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per scoprire le meraviglie della Penisola Sorrentina. Un evento che, negli anni, si è fatto simbolo di identità vivace e passione genuina, invitandoci a lasciarci conquistare.

SEIANO – È tra i profumi degli agrumi e sotto l'ombra nobile del giardino secolare de La Tuja Relais du Parc, a Seiano di Vico Equense, che si è alzato ufficialmente il sipario sulla quarta edizione di Girogustando 2025, la manifestazione che intreccia arte culinaria, bellezza del territorio e passione per l'accoglienza. Un evento che, negli anni, si è fatto simbolo della Penisola Sorrentina, espressione di un'identità viva, palpitante, condivisa. Coordinata dal giornalista Antonino Siniscalchi, la conferenza stampa ha visto susseguirsi autorevoli interventi, preceduti dai saluti calorosi del patron Dino Bozzaotre e del direttore del resort, Gianmarco Russo.

