Sfuma la promozione in A2 dopo le sfide nei playoff Ancona alla fine si deve arrendere ai ragazzi di Lucca

Il sogno di approdare in Serie A2 si spegne tra le mura amiche del TC Ancona, che dopo aver chiuso la regular season senza sconfitte e affrontato con grinta le sfide playoff, si arrende ai giovani e determinati ragazzi di Lucca. Una sconfitta amara, che testimonia quanto siano stretti e imprevedibili i percorsi verso il successo. Tuttavia, questa esperienza rafforza la determinazione della squadra, pronta a tornare più forte e ambiziosa nella prossima stagione.

Sconfitta casalinga contro il TC Lucca dopo il 4-2 dell'andata, niente promozione per i dorici del TC Ancona. Il sogno serie A2 si infrange sui campi di casa. Dopo la sconfitta per 4-2 rimediata a Lucca nell'andata della finale playoff, i dorici non sono riusciti nell'impresa di ribaltare il risultato nel match di ritorno, cedendo nuovamente e vedendo sfumare la promozione. La squadra anconetana, che aveva chiuso la regular season da imbattuta con cinque vittorie e un pareggio, non è riuscita a ripetere le prestazioni che l'avevano portata in testa al girone. Decisive le prestazioni nei singolari.

