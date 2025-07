Cos' è lo skibidi boppy l' assurdo trend diventato virale sui social network

"Skibidi Boppy" è l'ultimo fenomeno virale che sta conquistando i social di tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, passando per l'Italia. Questo trend senza senso, fatto di meme e video esilaranti, ha catturato l'immaginazione dei giovani, diventando un vero e proprio tormentone. Ma cosa c'è dietro a questa parola-jingle? Scopriamo insieme il motivo di questo successo travolgente!

Instagram, TikTok, Youtube e persino WhatsApp. L'ultimo fenomeno virale non conosce barriere e sta dilagando su tutte le piattaforme social dall'Australia al Giappone fino all'Italia. Stiamo parlando dello " skibidi boppy ", una parola-jingle senza senso, che ha trovato terreno fertile sul web grazie a meme e filmati divertenti. Per spiegare l'ultimo trend diventato popolare tra i giovanissimi non servono molte parole: "skibidi boppy" non vuol dire niente, ma funziona perché è divertente e ricorda, in qualche modo, la "supercazzola" del Conte Mascetti. Faceva sorridere allora, negli anni '70 e '80 grazie a film come "Amici miei", e fa ridere oggi, con l'unica differenza che sono passati quasi cinquant'anni e dagli schermi si è passati ai social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it