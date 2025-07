Teresanna Pugliese | All'Isola ho affrontato i miei mostri Al ritorno ho inveito sul cibo e sono stata male

Teresaanna Pugliese rivela le sue sfide emozionali e personali vissute all’Isola dei Famosi, un’esperienza che l’ha portata a confrontarsi con i suoi demoni interiori. La mancanza dei cari, la sua "benzina", l’ha resa più triste e arrabbiata, mentre il ritorno ha portato un nuovo amore che le ha donato speranza e rinascita. Allo stesso tempo, ha affrontato tutti i suoi mostri e le sue paure: una vera prova di forza e resilienza.

Teresanna Pugliese ripercorre la sua avventura all'Isola dei Famosi in un'intervista a Fanpage.it. L'assenza dei suoi cari, da lei descritti come la sua "benzina", non le ha permesso di far conoscere il suo lato spensierato e leggero: "Ero più triste e arrabbiata", ha ammesso. Non si aspettava di essere eliminata, ma "l'amore trovato al mio rientro non mi ha fatto pensare al perché non ho vinto". All'Isola "ho affrontato tutti i mostri e le paure, mi sono promessa di andare via lasciandoli lì. Dovevo tornare più leggera, questo è stato il senso di tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it