Al fianco di Ortenzi, tanti confermatissimi e un team giovanile che promette grandi sfide. La Yuasa Battery punta sulla continuità, con un’età media tra le più basse della Superlega, e celebra il ritorno di figure fondamentali. Tra conferme e novità, la squadra si prepara a una nuova stagione all'insegna di stabilità e ambizione. La formazione tecnica ha tutte le carte in regola per scrivere un capitolo entusiasmante nel prossimo campionato.

Nel segno della continuità, di un’età media bassa (probabilmente il più giovane in assoluto della Superlega) e con un bel ’ritorno’. La Yuasa Battery ha definito il proprio staff tecnico in vista della prossima stagione, tutti gli uomini che affiancheranno il confermatissimo coach Massimiliano Ortenzi. Prima conferma è Mattia Minnoni, al fianco di coach Ortenzi come vice ormai da tantissimi anni. Con lui ancora Francesco Pison nel doppio ruolo sia di allenatore che di preparatore atletico, un altro come Minnoni che ha vestito a lungo la maglia di Grotta. Al loro fianco conferme quelle del preziosissimo collaboratore Andrea Nicolini, impegnato anche con le tante squadre giovanili, oltre a Gabrio Piozzi, scout man e video match analyst. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it