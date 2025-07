Osimhen il Napoli non accetta ricatti Ma se rimarrà sullo stomaco Victor avrà uno stipendio di 13 milioni Gazzetta

Il futuro di Osimhen al Napoli si gioca tra ferme decisioni e interessanti possibilità economiche. La società partenopea, decisa a non subire ricatti, ha le idee chiare: prendere o lasciare. Tuttavia, se Victor decidesse di rimanere sullo stomaco azzurro, il suo stipendio netto potrebbe attestarsi intorno ai 13 milioni di euro. La strategia del Napoli rimane salda, ma attenzione alle evoluzioni di questa intricata vicenda di mercato…

È il Napoli che detta le regole su Osimhen: prendere o lasciare. Però occhio: se Victor dovesse rimanere sullo stomaco azzurro, costerebbe solo di stipendio netto 13 milioni. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Ma il Napoli, come detto, non ha intenzione di cambiare strategia, forte anche di una opzione per allungare di un ulteriore anno il contratto di Osimhen, portandolo a scadenza nel 2027. Un’estrema arma di difesa, che avrebbe però anche un costo: col nuovo accordo, Victor andrebbe a percepire 13 milioni dal Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, il Napoli non accetta ricatti. Ma se rimarrà sullo stomaco, Victor avrà uno stipendio di 13 milioni (Gazzetta)

