Arrivano Colaianni e Cissè Il Capraia conferma tutti

In un clima di entusiasmo e determinazione, il Capraia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dopo aver trionfato in Terza Categoria, la squadra si lancia con ambizione nella Seconda, forte di una rosa consolidata e di un tecnico appassionato come Antonio Gaccione. Con arrivi importanti come Colaianni e Ciss232, il club promette di regalare emozioni e grandi risultati: la stagione 2024-25 si preannuncia avvincente e ricca di sorprese.

Pioggia di conferme in casa Capraia, che dopo la vittoria dello scorso campionato di Terza Categoria si sta preparando ad affrontare il suo primo storico torneo di Seconda Categoria all’insegna della continuità. Il nuovo tecnico Antonio Gaccione avrà infatti ancora a disposizione ben 23 giocatori della passata stagione. In primis i tre migliori marcatori del 2024-‘25, i due attaccanti Alessio Pellegrini (classe 2000) e Niccolò Ciulli (‘03), autori rispettivamente di 22 e 19 reti e del centrocampista Luca Boni (‘99), che ne ha siglati 17. Oltre a loro vestiranno ancora la maglia gialloblu anche gli esterni Gioele Rosi (‘95), Niccoló Pagliai (‘02), Matteo Allegri (‘99), Stefano Bertucci (‘90), capitan Tommaso Fornai (‘01), Francesco Manetti (‘95), Mattia Cassandro (‘01) e Niccolò Marcacci (‘03); i difensori Leonardo Grossi (‘04), Filippo Nencioni (‘94), Alessandro Ferri (‘02) e Paco Monfrecola (‘95); i centrocampisti Alessandro Cioni (‘00), Samuele Fornai (‘99), Lorenzo Gori (‘01), Francesco Bagni (‘95) e Cesare Tramacere (‘02); l’attaccante Manuel Grosso (‘99) e i portieri Matteo Vincelles (‘02) e Tommaso Gabuzzini (‘04). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano Colaianni e Cissè. Il Capraia conferma tutti