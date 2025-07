Piantedosi cacciato dalla Libia insieme alla delegazione Ue per violazione delle convenzioni internazionali

Una scena imbarazzante scuote le relazioni internazionali: Piantedosi e la delegazione UE vengono cacciati dalla Libia per presunte violazioni delle convenzioni internazionali. Un episodio che accende il dibattito tra opposizioni e governo, sollevando interrogativi sulla politica estera italiana e sull'impatto di questo incidente su future collaborazioni internazionali. Ma cosa si cela davvero dietro questa crisi diplomatica?

Le opposizioni si scagliano contro il governo per l'accaduto L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Piantedosi cacciato dalla Libia insieme alla delegazione Ue per “violazione delle convenzioni internazionali”

In questa notizia si parla di: piantedosi - cacciato - libia - insieme

( Rinaldo Frignani) Decisione senza precedenti del governo di stabilità nazionale che controlla la Libia orientale: la missione dell'Ue, della quale faceva parte anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stata respinta all'aeroporto di Benina, nella re Vai su Facebook

La ritrovata centralitĂ dell'Italia di Giorgia con Piantedosi cacciato come un clandestino qualsiasi dal territorio libico. A figure demmerda questi sono imbattibili... Vai su X

Il caso Almasri in Parlamento. Assente Meloni. Piantedosi: Espulso per sicurezza; Giorgia Meloni è indagata per il rilascio di Almasri.

Libia, il "ricatto" di Haftar: bloccati Piantedosi e delegazione Ue - Con queste parole il Ministro Matteo Piantedosi, insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario dell’Unione Europea per la Migrazione, Magnus Brunner, sono stati respinti all’aeroporto di ... Secondo iltempo.it

Perché il ministro Piantedosi è stato respinto in Libia: cosa è successo, e i timori di un «avvertimento» sui migranti - che ha visto suo malgrado fra i protagonisti anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ma la discussione che ha coinvolto l’ambasciatore dell’Unione europea in Libia Nicola Orlando e la ... Lo riporta roma.corriere.it