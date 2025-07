Diventare insegnanti di sostegno con l’Università LUMSA Aperte fino all’11 luglio le iscrizioni alle selezioni per 400 posti

Se desideri fare la differenza nella vita degli studenti con bisogni speciali, questa è la tua occasione. L’Università LUMSA ha aperto le iscrizioni alle selezioni per il corso di specializzazione in sostegno didattico, con 400 posti disponibili fino al 17 luglio. Un percorso completo, interamente in presenza, che ti prepara a diventare un insegnante di sostegno qualificato. Non perdere questa chance di contribuire al futuro di tanti giovani.

L’Università LUMSA ha pubblicato il bando per l’ammissione al X ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, destinato alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il percorso, che si svolgerà interamente in presenza, permette di conseguire 60 crediti formativi universitari (CFU) e . L'articolo Diventare insegnanti di sostegno con l’Università LUMSA. Aperte fino all’11 luglio le iscrizioni alle selezioni per 400 posti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Laurea in Scienze Pedagogiche e servizio alla primaria: come diventare insegnante di sostegno - Negli ultimi anni, la richiesta di insegnanti di sostegno nella scuola primaria è cresciuta esponenzialmente, evidenziando una carenza di personale qualificato.

Dal 3 luglio sono aperte le iscrizioni ai Percorsi di specializzazione sostegno. 304 posti disponibili per percorsi art. 6 223 posti disponibili per percorsi art. 7 Possono partecipare docenti con titolo di accesso per l’insegnamento nello specifico grado di ist Vai su Facebook

