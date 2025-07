I Due senza Under 17 trionfano a Ravenna

L’epopea della Canottieri Limite si scrive ancora una volta con il trionfo ai campionati italiani di Ravenna. Due senza Under 17, un dominio che testimonia l’eccellenza e la passione di questa storica società remiera, capace di conquistare sia in campo maschile che femminile. Un risultato che rende orgogliosi tutti gli appassionati di questo sport, consolidando il ruolo della Limite come vera protagonista nel panorama giovanile.

Dominio. Basta questa parola per sintetizzare la prestazione della Canottieri Limite nella specialità del Due senza Under 17 ai campionati italiani che si sono disputati sul campo di regata della Standiana a Ravenna. La più antica società remiera d'Italia si è infatti imposta sia a livello maschile con Mattia Carboncini e Matteo L'Ala che in ambito femminile con Emma Luchetti e Rebecca Lensi. Entrambi gli equipaggi hanno vinto con pieno merito la loro gara. Due medaglie d'oro che sarebbero potute diventare tre, ma l'Otto con Under 17 biancazzurro ha solo sfiorato il titolo italiano. A mettersi la medaglia d'argento al collo, oltre a due ragazzi già citati del Due senza, sono stati Samuele Sartiani, Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuel Hernandez, Alessandro La Rosa e Francesco Urso al timone.

