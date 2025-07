Ciro e Federico campioni d’Europa nel 2021 forse annunciati in giornata Discussioni in corso con il Milan per riavere Pobega Immobile e Bernardeschi le star più attese Ma Sartori cerca il colpo anche a centrocampo

Il mercato estivo si infiamma: Ciro Immobile e Federico Bernardeschi si preparano a tornare a Roma, mentre il club lavora alle uscite di posizioni chiave come Posch ed Erlic. Queste mosse strategiche potrebbero rivitalizzare la rosa e preparare la squadra a nuove sfide europee. La trattativa con il Milan per Pobega, Immobile, Immobile, Bernardeschi e altri talenti sta infiammando le discussioni, promettendo un'estate ricca di colpi di scena e opportunitĂ .

Ciro Immobile (35) è atteso per il raduno: a ridosso arriverĂ l’annuncio. Con lui Federico Bernardeschi (31) e naturalmente il nuovo centrale di difesa Martin Vitik (22), giĂ annunciato dal club. Club che ora lavora alle uscite: El Azzouzi verso l’Auxerre, Raimondo conteso tra Carrarese e Frosinone. Ma ci sono da sistemare soprattutto Posch, che piace in Bundesliga, ed Erlic che aveva avuto sondaggi da Olympiacos e Paok non approfonditi. Il primo non è stato riscattato per 7,5 milioni dall’Atalanta, il secondo è costato altrettanto al Bologna un’estate fa e dai due potrebbe arrivare un tesoretto utile a sbloccare il mercato in ingresso, dove piacciono i centrali di difesa Idzes (24, Venezia) e Ghilardi (22, Verona), il terzino destro Zanotti (23) del Lugano, ma pure i centrocampisti centrali Nicolussi Caviglia (24) del Venezia e Mandragora della Fiorentina (27). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net