Compleanno Vialli | l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana avrebbe compiuto oggi 61 anni – VIDEO

Oggi celebriamo il compleanno di Gianluca Vialli, leggenda del calcio italiano e simbolo della Juventus e della Nazionale. Nato a Cremona nel 1964, il suo talento e la sua passione hanno scritto pagine indimenticabili del nostro sport. La sua storia non si ferma ai successi in campo: Vialli è un esempio di determinazione e umiltà. Ricordiamo con affetto e ammirazione un grande campione che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati.

Compleanno Vialli: l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana avrebbe compiuto oggi 61 anni. Oggi, 9 luglio, si celebra il compleanno di uno dei più grandi calciatori italiani di sempre, Gianluca Vialli, che avrebbe compiuto 61 anni. Nato a Cremona nel 1964, Vialli ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano, sia con i club che ha rappresentato che con la nazionale, diventando una vera e propria leggenda. La carriera di Vialli inizia a Cremonese, ma il suo vero salto verso la notorietà avviene quando si trasferisce alla Sampdoria nel 1984.

Mauro ricorda Vialli nel giorno del suo compleanno: 'Gianluca non si commemora, si festeggia' - credibile come persona e atleta", inizia così il ricordo di Massimo Mauro rivolto a Gianluca Vialli, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. Come scrive ilbianconero.com

