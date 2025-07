Basket - Serie B femminile interregionale | il mercato Green Le Mura si sta muovendo Riconfermata capitan Michelotti

Il Green Le Mura Spring si prepara a un'altra stagione di successi nel campionato di serie B femminile interregionale, tra rinnovi e talenti emergenti. Con la riconferma della capitana Sofia Michelotti, pilastro del team e figura ispiratrice, il roster si rafforza ulteriormente. La passione e l'impegno delle nostre atlete sono il motore di questa nuova avventura, pronta a scrivere pagine entusiasmanti nel prossimo campionato. La squadra si appresta a vivere un’annata ricca di emozioni e sfide da affrontare con grinta e determinazione.

Si sta muovendo a suon di arrivi e riconferme il mercato del Green Le Mura Spring. Imma Gentile – che nei giorni scorsi, come detto ieri – ha conquistato la medaglia di bronzo con la Nazionale azzurra al mondiale over 45 –, non ha giorni di riposo. E, dopo l’arrivo in biancorosso della play Sara Ceccarini, ha riconfermato Sofia Michelotti. La capitana, da sempre punto di riferimento del roster, ha deciso di continuare la propria avventura con la casacca del Green Le Mura Spring. Un elemento di grande duttilitĂ , una play di grande guida e carattere che sa mettersi al servizio delle compagne, vestendo anche il ruolo di leader, dando sempre l’esempio giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Green Le Mura si sta muovendo. Riconfermata capitan Michelotti

