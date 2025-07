Martinez segue il futuro di Sommer e Chivu ha già deciso – CdS

Josep Martinez si appresta a scrivere una nuova pagina della sua carriera all’Inter, dopo aver trascorso un anno di apprendistato sotto la guida di Inzaghi e con Sommer come primo. Con l’orizzonte che si apre davanti a lui, il giovane portiere spagnolo scalpita per salire di grado e consolidare il suo ruolo nel club nerazzurro. Ma quali sono gli scenari futuri? Continue a leggere per scoprirlo.

Josep Martinez, dopo l'anno di apprendistato sotto l'egida di Simone Inzaghi in panchina e di Yann Sommer come primo, scalpita per salire di grado all'Inter. Ovviamente anche il portiere spagnolo segue le ultime sul futuro del portiere svizzero, come riporta il Corriere dello Sport. SALIRE DI GRADO – Josep ' Pepo ' Martinez proprio oggi compie il suo anniversario all'Inter. Il 9 luglio dello scorso anno, l'Inter definiva il suo arrivo dal Genoa per circa 13 milioni di euro più bonus. Durante il suo primo anno di apprendistato in nerazzurro ha avuto la possibilità di mettere a referto dieci presenze (cinque in Serie A, quattro in Coppa Italia e una in Champions League).

