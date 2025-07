Assegnazioni provvisorie 2025 2028 finalmente al traguardo | firma il 9 luglio alle 15 e nodi ancora aperti

Le assegnazioni provvisorie 2025/2028 stanno per essere ufficializzate: dopo mesi di attese e negoziati, il contratto triennale è pronto alla firma, prevista per mercoledì 9 luglio alle 15. Nonostante alcuni nodi ancora da sciogliere, come il destino delle domande PNRR e l’assistenza ai familiari disabili, si avvicina un importante passo avanti per docenti e ATA. L’orizzonte si fa più chiaro, e l’ultima parola spetta ora alle firme.

