Le due Libie e la polemica di noi polli

Le tensioni in Libia, tra le due fazioni e le complesse dinamiche tribali, sono ormai note a tutti. La recente polemica sul diniego dell'accesso del ministro Piantedosi a Bengasi e il blocco della delegazione europea evidenziano quanto sia intricata questa crisi. Tuttavia, comprendere le sfumature dell’islamismo e delle sue molteplici correnti può rappresentare un passo fondamentale per affrontare con consapevolezza le sfide di questa regione, spesso fraintesa e troppo superficiale.

Ci mancava il giochetto di Haftar. Buono per i polli. Come se non sapessimo giĂ come funziona la Libia, anzi le due Libie, legate all'Islam e alle sue tribĂą in guerra. E ora scoppierĂ l'ennesima polemica sul no all'ingresso del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Bengasi e sullo stop alla delegazione europea. E invece è una buona notizia comprendere che l'islamismo, le sue correnti, le sue miriadi di sfumature antiche di fronte alla guerra globale e al ricatto russo e iraniano all'Occidente si manifestano per quello che sono: regimi che hanno compreso che per poter attrarre il popolo devono schierarsi di fronte ai musulmani come nemici dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le due Libie e la polemica di noi polli

In questa notizia si parla di: libie - polemica - polli - guerra

Mercoledì 25 giugno, ore 21.00, Teatro Tor Bella Monaca | Roma Alessandro Di Battista porta a teatro la verità scomoda: • Conflitto in Afghanistan: cosa è successo realmente? • Iraq e Libia: come sono state manipolate le informazioni? • La guerra in Ucraina: Vai su Facebook

Tommaso Cerno: le due Libie e la polemica di noi polli.

Tommaso Cerno: le due Libie e la polemica di noi polli - Come se non sapessimo già come funziona la Libia, anzi le due Libie, legate all’Islam e alle sue tribù in guerra. Riporta iltempo.it

I sei mesi di guerra in Libia - Il Foglio - Da metà febbraio 2011 il vento della primavera araba è arrivato anche in Libia, ... Come scrive ilfoglio.it