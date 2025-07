Mercato quante scintille La rivoluzione del Grassina Balunganti è del San Piero

Il mercato del calcio dilettantistico italiano è più acceso che mai, con le società che sfoderano entusiasmo e strategie per rafforzarsi. La rivoluzione del Grassina Balunganti 232 al San Piero sta facendo scintille, coinvolgendo calciatori di talento e nuovi acquisti. Con firme prestigiose e sogni di ascesa, si apre un nuovo capitolo appassionante: dalle conferme alle novità, il futuro promette emozioni da vivere tutto d’un fiato. Ecco le ultime novità che stanno facendo tremare il panorama dilettantistico.

Con le firme dei calciatori, le società Dilettanti finalizzano le loro nuove acquisizioni sul mercato. Ecco le ultime novità. SERIE D. Il Poggibonsi conferma il difensore Federico Borri (’93) e si assicura le prestazioni di Leonardo Borghi (‘03), centrocampista che proviene dal Figline; più l’inserimento del trequartista Simone Pippi (’99), un giocatore che il nuovo tecnico Barontini conosce per averlo già allenato. Anche il Tau Calcio annuncia due nuovi arrivi: Edoardo Nottoli (‘99), ex centrocampista del Ghiviborgo più il difensore Pietro Carcani (‘02), ex San Donato Tav.lle. In uscita, Gino Bernardini (’97) andrà al Follonica Gavorrano, Di Biagio, Bongiorni, Bartelloni giocheranno nel Camaiore e Motti al Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato, quante scintille. La rivoluzione del Grassina. Balunganti è del San Piero

In questa notizia si parla di: mercato - quante - scintille - rivoluzione

Mercato Inter, quante richieste per Frattesi! La rivelazione: «Il Napoli ci sta lavorando da tempo, ma c’è anche quel club estero che…» - Il mercato dell'Inter si infiamma: quante richieste per Frattesi, la rivelazione del momento! Il Napoli lavora da tempo per portarlo a Castel Volturno, ma c'è anche un club europeo che lo sogna.

Lakers, i 4 giorni della rivoluzione: LeBron-Doncic-Williams è un trio da titolo; Mercato, quante scintille. La rivoluzione del Grassina. Balunganti è del San Piero; Juventus, sarà nuova rivoluzione sul mercato? A prescindere da Motta, questi giocatori rischiano il taglio.

Mercato, quante scintille. La rivoluzione del Grassina. Balunganti è del San Piero - Con le firme dei calciatori, le società Dilettanti finalizzano le loro nuove acquisizioni sul mercato. sport.quotidiano.net scrive

Juve, rivoluzione sul mercato: a giugno 4 partenze a parametro zero - Secondo la Gazzetta dello Sport, non saranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione a Cuadrado, Alex. Lo riporta calciomercato.com