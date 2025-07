Il grande match dai grandi rischi

Il grande match dai grandi rischi si avvicina: All In sta per entrare di diritto nella top 3 degli eventi con maggiori vendite e presenze nella storia della All Elite Wrestling. Un traguardo che testimonia la crescita lenta ma inarrestabile di una compagnia che, nonostante gli ostacoli posti dalla WWE, ha scelto di perseverare, correggere i propri errori e tracciare una strada vincente. E il meglio deve ancora venire...

