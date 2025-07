Terremoto scossa fortissima di magnitudo 5.7 | ci sono morti

strade e nei cuori di tutti, lasciando dietro di sé un bilancio di sofferenza e distruzione. In momenti come questi, l’umanità si stringe nel dolore, ma anche nella speranza di rinascere più forte. È fondamentale essere preparati e uniti per affrontare le sfide che seguono una calamità naturale di questa portata.

– All'inizio è solo un tremolio. Una vibrazione leggera, quasi impercettibile, come se qualcosa si fosse incrinato nel profondo. Poi arriva il boato. Secco, spaventoso. Il pavimento si muove, i muri oscillano, la realtà si piega. Bastano dieci secondi – a volte meno – perché la normalità si trasformi in rovina. Un terremoto non avvisa. Non fa distinzioni. Entra nelle case, nelle scuole, negli ospedali. Spazza via tutto ciò che è fragile. Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 5.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, almeno due morti; Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 a Creta, in Grecia: nessun danno; Terremoto in Guatemala, scossa di magnitudo 5.7: due morti e scuole chiuse.

Terremoto in Guatemala, scossa di magnitudo 5.7: due morti e scuole chiuse - Frana su un veicolo e tre dipartimenti in stato di allerta Un violento terremoto ha colpito il sud del Guatemala ... Segnala msn.com

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti - Le autorità locali danno notizia di due morti in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 5. Si legge su msn.com