Elly Schlein sconcertante su Piantedosi | Si confina in Albania

Elly Schlein, sempre più sconcertante nel suo modo di fare politica, si aggrappa a un disguido diplomatico per attaccare il governo e Piantedosi. La sua ironia pungente e le accuse senza fondamento finiscono per rivelare una strategia vuota e poco efficace. Ma sarà davvero questa la strada giusta per affrontare le sfide italiane? Il tempo dirà se le sue parole resteranno solo un rumore di fondo o segnaleranno un cambio di passo importante.

A corto di argomenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, si aggrappa a un disguido diplomatico per infangare il governo e il titolare del Viminale: "Un appassionato di respingimenti che viene respinto per ingresso irregolare", afferma a 'E' sempre Cartabianca' su Retequattro riferendosi a quanto accaduto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Libia. "Non so se si autoconfinerà in Albania a questo punto", ha osservato. Parole al vento. Poi attacca Giorgia Meloni: "A furia di dare spallate al governo potrei lussarmi la spalla? Apprezzo la preoccupazione" di Del Debbio "ma gli consiglierei di avere la stessa preoccupazione ortopedica per Giorgia Meloni che a furia di piegare la testa per le sue amicizie ideologiche con Trump, Netanyahu e Orban sta danneggiando l'interesse nazionale sui dazi, sul 5% e sul regalo che il governo ha fatto alle multinazionali americane accettando di esentarlo dalla tassa minima globale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein sconcertante su Piantedosi: "Si confina in Albania"

