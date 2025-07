Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con Per cento e mille strade | musica emozioni e memoria condivisa

Francesco Ruoppolo rende omaggio a Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”, un concerto che unisce musica, emozioni e memoria condivisa. In scena il 9 luglio 2025, questo spettacolo, nato dall’amore per uno dei dischi più iconici della musica italiana, celebra i 40 anni di “La vita è adesso”. Un viaggio emozionale tra note e ricordi, che coinvolge profondamente il pubblico e rende omaggio alla grandezza di Baglioni.

Un omaggio sincero e coinvolgente a uno dei dischi più amati della musica italiana. Il 9 luglio 2025, al centro della scena c'è "Per cento e mille strade", lo spettacolo ideato da Francesco Ruoppolo, cantautore e musicista napoletano, per celebrare i 40 anni dell'uscita di "La vita è adesso", album iconico di Claudio Baglioni, che ha venduto oltre 5 milioni di copie. Lo spettacolo, nato inizialmente come intervento musicale per la presentazione di un libro, si è trasformato in un vero e proprio progetto teatrale, grazie anche alla collaborazione con il pianista Ivan Finile. In scena, non solo musica ma anche monologhi, racconti e aneddoti che restituiscono al pubblico la grandezza dell'opera di Baglioni.

