Guerra a Gaza le news del 9 luglio | niente progressi nel quinto round di colloqui per la tregua in Qatar

La crisi a Gaza resta senza soluzioni immediate: i colloqui tra Israele e Hamas, tra difficoltà e scontri, si trascinano senza risultati concreti. La comunità internazionale guarda con preoccupazione agli sforzi diplomatici, sperando in un passo decisivo verso la pace. Le tensioni continuano a crescere, ma il mondo resta in attesa di segnali di speranza. Riusciranno le diplomazie a rompere l'impasse e aprire una strada verso la stabilità?

Proseguono con difficoltà i negoziati per una tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Ieri, martedì, si è tenuto alla Casa Bianca il secondo incontro tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Si attende di capire se possa portare ad avanzamenti nei colloqui sulla proposta Usa di cessate il fuoco, mentre sempre ieri il quinto round di negoziati a Doha si è concluso senza progressi significativi. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto in diretta. Gli aggiornamenti sulla guerra a Gaza. Le notizie in diretta Inizio diretta: 090725 07:00 Fine diretta: 090725 23:30 06:24 090725 Netanyahu: "Con Trump parlato di sforzi per rilascio ostaggi" Dopo il secondo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente J.

