Nail art estiva | le nuove tendenze da seguire

Scopri le ultime tendenze in nail art estiva e lasciati conquistare da design audaci, colori vivaci e dettagli irresistibili. Questa stagione è l'occasione perfetta per esprimere la tua creatività e sfoggiare un look fresco e glamour. Pronta a rinnovare le tue unghie? Leggi tutto su Donne Magazine e scopri come essere al passo con le novità più hot dell'estate!

L'estate porta con sé una ventata di freschezza nella nail art, con stili vibranti e ispirazioni creative. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail art estiva: le nuove tendenze da seguire

In questa notizia si parla di: nail - estiva - tendenze - seguire

In questo tutorial ci siamo lasciate ispirare dalle tendenze più estreme del momento per creare una nail art bizzarra, esagerata e… super estiva! Abbiamo usato i colori sgargianti della nuova collezione Tropicana per dare vita a un design che non pa Vai su Facebook

Manicure semipermanente, le tendenze per l’estate 2025; 12 idee eleganti, creative e originali tra le tendenze unghie dell'estate 2025; Colori unghie per l’estate 2025: idee e tendenze per la manicure.

Nail art estate 2025: queste sono le unghie più fantasiose - Questa estate le unghie diventano protagoniste con design fantasiosi e audaci. Come scrive amica.it

Watermelon nails, il trend unghie più fresco e colorato - alfemminile - Una di quelle tendenze stagionali da prendere al volo e da provare subito, sfoggiando la vostra strepitosa Watermelon nails in ogni occasione ... Da alfemminile.com