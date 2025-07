Il futuro di Calhanoglu in 17 giorni | Chivu convinto di una cosa – CdS

Il futuro di Hakan Calhanoglu si deciderà tra soli 17 giorni, al termine di un percorso che potrebbe cambiare le sorti dell’Inter. Con Chivu convinto di una direzione chiara, la società si prepara a una scelta decisiva, mentre il vicepresidente del Galatasaray è in Italia per finalizzare un affare importante. L’attesa si fa intensa: tutto è ormai pronto per chiarire il destino del centrocampista turco.

Il futuro di Hakan Calhanoglu è da decidere entro 17 giorni, ovvero entro l’inizio del ritiro estivo dell’Inter. La società e Chivu non hanno dubbi: non bisognerà ripartire ancora con questo cruccio. Intanto, il vicepresidente del Galatasaray è in Italia, ma per chiudere Victor Osimhen. Le ultime dal Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE – Mancano 17 giorni, scrive il Corriere dello Sport, al raduno estivo dell’Inter (26 luglio, è un sabato) ed entro quella data Viale della Liberazione vorrà risolvere una volta per tutte la questione Calhanoglu. Il vicepresidente del Galatasaray si trova in Italia per chiudere l’operazione Victor Osimhen con il Napoli. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il futuro di Calhanoglu in 17 giorni: Chivu convinto di una cosa – CdS

In questa notizia si parla di: calhanoglu - giorni - chivu - convinto

Caso Calhanoglu, l’Inter parlerà con il turco nei prossimi giorni: in caso di partenza c’è un obiettivo - Il futuro di Calhanoglu all’Inter resta avvolto in un’aura di incertezza. Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni i nerazzurri avranno un confronto diretto con il turco, valutando le possibilità di un addio e potenziali alternative.

CdS - #Calhanoglu, addio non certo: Chivu convinto di poter ricucire lo strappo. Due nomi in caso di cessione del turco Vai su X

I dirigenti del #calciomercato #Inter, insieme a Chivu, hanno individuato in Nicolò #Rovella il profilo preferito sul quale puntare a centrocampo qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Hakan #Calhanoglu in direzione Galatasaray. Ne è convinto il Messagg Vai su Facebook

Calhanoglu, c’è l’ultimatum: l’Inter fissa la data di scadenza per la sua risposta sul futuro; CdS - Calhanoglu, addio non certo: Chivu convinto di poter ricucire lo strappo. Due nomi in caso di cessione del turco; Calhanoglu, l’Inter ha messo in chiaro le cose. Chivu non ha dubbi, anzi è pure convinto di….

Calhanoglu, c’è l’ultimatum: l’Inter fissa la data di scadenza per la sua risposta sul futuro - Finora attorno ad Hakan solo tante voci e nessuna mossa da parte del Galatasaray. Lo riporta corrieredellosport.it

Calhanoglu, l’Inter ha messo in chiaro le cose. Chivu non ha dubbi, anzi è pure convinto di… - Nonostante i rumors, al momento non si registrano mosse concrete da parte del Galatasaray, club accostat ... Segnala fcinter1908.it