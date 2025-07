La curatrice di Temptation Island | Vi spiego la differenza tra i format europei e quello italiano

Sei curioso di scoprire come si differenziano i format europei da quello italiano di Temptation Island? Raffaella Mennoia, mente creativa dietro alcuni dei programmi più amati di Maria De Filippi, rivela in esclusiva che il suo show è un vero e proprio “programma sull’amore e sulla verità”. Ma, ovviamente, chi guarda spera di assistere a...

Raffaella Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi. C’è anche lei dietro Uomini e donne, Amici e C’è posta per te. Ed è curatrice di Temptation Island, in onda su Canale 5. In un’intervista con Renato Franco pubblicata dal Corriere della Sera dice che il suo «è un programma sull’amore, è un programma sulla verità, che poi spesso sono due aspetti che coincidono. Poi, ovvio, magari chi guarda il programma si aspetta di vedere se c’è un tradimento, ma non è un programma sul tradimento, piuttosto nell’attesa del tradimento. Vive in quel limbo e racconta veramente il punto debole di tutti noi: l’amore ». 🔗 Leggi su Open.online

La curatrice di Temptation Island: «Vi spiego la differenza tra i format europei e quello italiano.

