piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla libia di haftar

Una visita che si è trasformata in un episodio imbarazzante: Matteo Piantedosi e i suoi pari sono stati respinti dalla Libia di Haftar, dichiarati "indesiderabili" e invitati ad andarsene subito. Un gesto che apre un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, sollevando interrogativi sulla diplomazia europea e le strategie di cooperazione nel Mediterraneo. Lo scenario evidenzia come il confine tra dialogo e ostilità possa essere più sottile di quanto si immagini...

Respinti con l’ordine “di lasciare immediatamente il territorio libico” e dichiarati “indesiderabili”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con gli omologhi di Malta, Byron Camilleri, e della Grecia Thanos Plevris e il commissario europeo Mark Brunner, che oggi avevano in programma un incontro con i ministri del generale Haftar, sono stati bloccati al loro arrivo in aeroporto In Libia e invitati a lasciare immediatamente il Paese. Lo ha annunciato formalmente il governo di Osama Hamad, premier della Cirenaica non riconosciuto dalla comunità internazionale ma con cui da tempo Italia e Ue hanno avviato relazioni, con una nota dai toni violentissimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it