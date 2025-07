Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1

Mattel rivoluziona il mondo delle bambole con una figura che abbraccia l’inclusività e la consapevolezza: la Barbie con diabete di tipo 1. Dotata di dispositivi realistici come il monitoraggio continuo del glucosio, un cerotto a forma di cuore rosa, un cellulare intelligente e una pompa per l’insulina, questa bambola rappresenta un passo avanti verso una maggiore comprensione e rappresentazione delle sfide quotidiane di chi convive con questa condizione. La nuova Barbie nasce dalla volontà di educare e ispirare, dimostrando che ogni storia merita di essere raccontata.

