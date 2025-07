Grande onore per me e per il Cus E’ il risultato di un lavoro di anni

grande onore per me e per il Cus, un risultato che premia anni di dedizione e passione. La convocazione di Gabriele Braghiroli nello staff azzurro per le Universiadi di Duisburg rappresenta un prestigioso riconoscimento, testimonianza dell’eccellenza del nostro canottaggio. È un segnale forte e incoraggiante per tutto il movimento, che dimostra come il talento e l’impegno possano aprire le porte alle più alte sfere internazionali.

Convocazione di prestigio per i colori del Cus Ferrara canottaggio, ma questa volta non si tratta di un atleta. Il tecnico Gabriele Braghiroli è stato inserito nello staff azzurro per i FISU World University Games Summer 2025 (Universiadi di canottaggio) che si terranno a Duisburg (Germania) dal 16 al 27 luglio 2025. "Che dire, sono molto contento di questa convocazione – dice Braghiroli –. È un grandissimo onore rappresentare l’Italia ad una manifestazione così importante. Essere chiamato per collaborare a guidare una squadra nazionale alle Universiadi è un riconoscimento importante del lavoro fatto finora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Grande onore per me e per il Cus. E’ il risultato di un lavoro di anni"

In questa notizia si parla di: onore - risultato - lavoro - anni

Giovedì 03/07 4º Festival delle scuole Festa Sotto Le Stelle È stato un’onore e un piacere partecipare a questo evento, con scuole diverse si , ma con la stessa passione che ci accomuna tutte…con il risultato finale del duro lavoro, dei sacrifici che sicuramente Vai su Facebook

Grande onore per me e per il Cus. E’ il risultato di un lavoro di anni; Campobasso, mister Zauri: Un onore essere qui. Diesse Figliomeni: Risultati? Attraverso il lavoro; Risultati Onore, Referendum abrogativi 2025: percentuali e voti.

"Grande onore per me e per il Cus. E’ il risultato di un lavoro di anni" - È un grandissimo onore rappresentare l’Italia ad una manifestazione ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Premio Caruana Galizia, Cecilia Ferrara: "Onore incredibile, 5 anni di lavoro su temi importanti" - Agenzia ANSA - Premio Caruana Galizia, Cecilia Ferrara: "Onore incredibile, 5 anni di lavoro su temi importanti" Condividi Link copiato; 24 ottobre 2024, 09:23 ... Come scrive ansa.it