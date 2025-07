Aggredito a Napoli 55enne muore nella notte in ospedale

Un episodio drammatico scuote Napoli: un uomo di 55 anni, vittima di un'aggressione, ha perso la vita durante la notte all'ospedale San Paolo. La tragica vicenda, che ha coinvolto Marcello Santamaria, residente a Posillipo e conosciuto alle forze dell’ordine, evidenzia ancora una volta la ferocia e il degrado che affliggono la città . La notizia si conclude lasciando aperto il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione di simili tragedie.

Si è concluso tragicamente l’episodio che ieri mattina, martedì 8 luglio, aveva visto il ricovero d’urgenza di un uomo ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. La vittima, Marcello Santamaria, 53 anni, residente a Posillipo e giĂ noto alle forze dell’ordine, è deceduta in tarda serata a causa del peggioramento delle gravi lesioni riportate. Aggredito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aggredito a Napoli, 55enne muore nella notte in ospedale

