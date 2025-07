Real Madrid bloccato dal maltempo non ci sono piste per atterrare | l'aereo gira in tondo per un'ora

Il maltempo mette in crisi il Real Madrid, bloccato a Newark senza piste disponibili. L’aereo gira in tondo da un’ora, lasciando i tifosi nel dubbio e l’attesa amplificata. Nel frattempo, la FIFA annulla gli appuntamenti prima della sfida con il PSG, aggiungendo tensione e incertezza a questa vigilia carica di suspense. La situazione rimane fluida: cosa ci riserverà questa giornata ricca di imprevisti? Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare a Newark: l'aereo gira in tondo per un'ora e poi riceve la conferma. La FIFA cancella gli appuntamenti alla vigilia della partita col PSG. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: realmadrid - bloccato - maltempo - sono

Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare: l'aereo gira in tondo per un'ora; Maltempo in Piemonte: bloccati i treni tra Santhià e Biella. Un convoglio è rimasto bloccato a Sandigliano con 250 persone a bordo; La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione.

Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare: l’aereo gira in tondo per un’ora - Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare a Newark: l’aereo gira in tondo per un’ora e poi riceve la conferma. Secondo fanpage.it

Real Madrid bloccato a Miami: è a rischio la semifinale contro il Psg? - Una tempesta ha impedito che l'aereo dei Blancos partisse da Palm Beach per raggiungere New York, sede della partita: la situazione ... Si legge su msn.com