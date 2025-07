Comprare casa a Sanremo il Centro Storico è il quartiere più richiesto

Se sogni di acquistare una casa nel cuore di Sanremo, il centro storico rappresenta la scelta più richiesta e ambita. Questa affascinante perla della Riviera ligure, famosa per i fiori e il Festival della Canzone Italiana, si conferma come un investimento sicuro e strategico. Con un flusso turistico costante e un’atmosfera unica, Sanremo continua a catturare il cuore di chi desidera vivere o investire in un luogo dal fascino senza tempo.

Sanremo, perla della Riviera ligure e località nota per i fiori e il celebre Festival della Canzone Italiana, rappresenta oggi una meta sempre più apprezzata anche dal punto di vista immobiliare. La città ligure è da sempre un’opzione interessante sia per chi desidera trasferirsi sia per chi cerca un investimento considerato l’ampio flusso turistico presente quasi tutto l’anno. Un’indagine condotta da Idealista relativa al primo trimestre del 2025 ha permesso di individuare le zone più richieste di Sanremo per l’acquisto di abitazioni. Lo studio si basa sull’indice di domanda relativa che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Sanremo, il Centro Storico è il quartiere più richiesto

In questa notizia si parla di: sanremo - comprare - casa - centro

Apre oggi UCenter Bistrot , all’interno del Centro Sportivo "UCenter" in Viale Sanremo 61 a Spinea. Un locale nuovo, curato, accogliente. ?Sono passata per fare un grande in bocca al lupo a chi ha creduto in questo progetto e ha deciso di investire nel Vai su Facebook

Sanremo e il business immobiliare: una casa vicino all'Ariston costa 3800 euro a metro quadro; A Sanremo affitti e prezzi di case alle stelle, ma a comprare sono più gli stranieri; La classifica delle case più cercate a Sanremo: dove si trovano, come sono e quanto costano.

Comprare casa a Caserta, il Centro la zona più ambita ma non la più costosa - I quartieri più richiesti e i prezzi al mq per comprare casa a Caserta nel 2025, tra centro storico, aree residenziali e zone immerse nel verde. Secondo quifinanza.it

Comprare casa a Reggio Calabria, il Centro quartiere più richiesto e costoso - A Reggio Calabria il Centro e Santa Caterinasono i quartieri più richiesti per comprare casa, mentre i prezzi restano tra i più bassi d’Italia ... Riporta quifinanza.it