Calciomercato Inter svelato il profilo che torna a stuzzicare la dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco! Ecco chi è

Calciomercato Inter, Asensio nuovo profilo che stuzzica la dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco! La situazione. L’ Inter continua la sua ricerca di un attaccante di qualità per rinforzare il reparto offensivo e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei profili più interessanti che rispunta è quello di Marco Asensio. Già valutato in passato dal club nerazzurro, il nome dello spagnolo sembra tornare in auge dopo che il Parigi Saint-Germain ha deciso di non puntare più su di lui. Asensio, classe 1996, è stato recentemente rientrato al PSG dopo un prestito di sei mesi all’ Aston Villa in Premier League, ma non rientra nei piani della squadra parigina. 🔗 Leggi su Internews24.com